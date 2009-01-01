Трамп считет, что страны-члены НАТО должны выделять средств на оборону в размере 2% ВВП.

Дональд Трамп. Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп назвал Россию источником угроз.

Свое выступление в Брюсселе на открытии мемориала погибшим в результате терратаки 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке американский лидер начал с борьбы с терроризмом, пишет УНИАН.

"Мы должны быть твердыми, мы должны быть сильными. Будущее НАТО должно фокусироваться на терроризме и миграции, а также на угрозах из России, на восточных и южных границах НАТО", — подчеркнул Трамп.

По словам президента США, из-за беспокойства относительно безопасности он "очень-очень прямо" говорил с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом и членами НАТО о выполнении ими своих финансовых обязательств и справедливых взносах в Альянс.

Далее значительную часть своей речи Трамп посвятил вопросу выделения странами-членами НАТО средств на оборону в размере 2% ВВП.

Еапомним. председатель Европейского Совета Дональд Туск после встречи с президентомДональдом Трампом заявил, что позиции США и Евросоюза по различным глобальным вопросам несколько различаются, в том числе и по России, но мнение об агрессии РФ против Украины у Вашингтона и Брюсселя едино.

Ранее Трамп заявил, что РФ должна отвечать за свои действия на Донбассе и в оккупированном Крыму. Трамп также подчеркнул, что Кремль должен выполнять Минские соглашения.

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