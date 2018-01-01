Трамп ввел гигантские пошлины на товары из Китая

Президент США подчеркнул, что колоссальные убытки наносит кража интеллектуальной собственности.

Дональд Трамп хочет продавать американские товары на китайском рынке. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о борьбе с экономической агрессией Китая.

"США имеют торговый дефицит в 800 миллиардов долларов, из которых 500 миллиардов приходятся на Китай", - цитирует Трампа пресс-служба Белого дома.

По словам американского лидера, кража интеллектуальной собственности наносит его стране сотни миллиардов долларов убытков.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в комментарии для RT отметил, что в экономическом плане Трамп требует большей открытости китайского рынка для американских товаров.

"Он считает, что американские интересы нарушаются в двух- и многосторонних торгово-экономических отношениях. Поэтому они пытаются найти какие-то рычаги давления на Китай, чтобы добиться от него определённых уступок", - подчеркнул он.

Напомним, как ранее сообщала The Washington Post, пошлины, которыми президент США Дональд Трамп намерен обложить китайские товары, оказались вдвое больше, чем планировалось ранее – 60 млрд долларов в год вместо предварительных 30 миллиардов.