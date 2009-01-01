Трамп сказал, что США решительно поддерживают НАТО

Штаты просят, чтобы все страны-члены Альянса вносили в него полный финансовый вклад, сказал президент.

Дональд Трамп Reuters

Президент СШАзаявил, что его страна решительно поддерживает НАТО и всего лишь просит, чтобы страны-члены Альянса вносили в него полный и надлежащий финансовый вклад.

Об этом он рассказал, выступая в штаб-квартире центрального командования вооруженных сил Штатов, пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Белого дома.

В то же время американский лидер подчеркнул, что многое государства "даже не близки" к тому, чтобы соответствовать требованиям.

"Мы решительно поддерживаем НАТО. Мы всего лишь просим, чтобы все страны-участницы организации вносили полный и надлежащий финансовый вклад в НАТО", — отметил глава США.

Ранее Дональд Трамп говорил, что НАТО — устаревшая организация, поскольку не принимала меры в отношении терроризма, многие страны-члены Альянса "не платят то, что они должны платить".