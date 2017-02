Трамп в недоумении: Путина не знаю, сделок в России нет, а ненавистники "сходят с ума"

Президент СШАне знает российского лидера, не имеет сделок в РФ и не понимает, почему его ненавистники "сходят с ума".

Об этом свидетельствует сообщение, написанное им в Twitter-аккаунте.

В то же время политик подчеркнул, что экс-глава Штатов Барак Обама мог "заключать сделки с "террористом номер один" — Ираном — и никаких проблем!".

"Я не знаю Путина, у меня нет сделок в России, а все ненавистники сходят с ума…", — отметил Трамп.

I don't know Putin, have no deals in Russia, and the haters are going crazy - yet Obama can make a deal with Iran, #1 in terror, no problem!