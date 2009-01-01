Тройной теракт в Сирии, есть погибшие и раненые

Кроме троих террористов погибли по меньшей мере двое людей. Еще шестеро — ранены.

Reuters

В столице Сирии —Дамаске — боевики-смертники взорвались непосредственно близ полицейской штаб-квартиры.

Кроме террористов погибли по меньшей мере двое людей. Еще шестеро — ранены, сообщает ТСН.

Из троих нападавших двое пытались проникнуть внутрь здания. Самодельные бомбы взорвались, когда злоумышленников остановила охрана. Третий террорист с поясом смертника приблизиться к дому не успел, поэтому взорвал бомбу возле соседнего магазина одежды.

Сирийские власти в нападении подозревают боевиков "Исламского государства". Официально группировка на себя ответственность не взяла.

Напомним, в России уверяют, что ликвидировали в Сирии семь командиров ИГИЛ.