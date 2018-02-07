У берегов США ночью светятся воды Тихого океана, впечатляющие фото и видео

Волны Тихого океана светятся в темноте из-за концентрации фитопланктона в воде.
Впечатляющие фото, когда яркая голубая вода оживает под мостом Биксби Крик, сделал местный фотограф Джордж Кригер, сообщает CNN.
Стив Хаддок, специалист по биолюминесценции в Исследовательском институте аквариумов Монтерей-Бей, рассказал, что свечение воды вызвано развитием динофитовых водорослей. Видов, которые вызывают такое явление в этом районе было обнаружено мало.
Их развитие может быть вызвано большим количеством питательных веществ в воде и спокойными погодными условиями. Когда ветер усилится, водоросли развеет по волнам, добавил ученый.
Автор фото создал анимацию из них, чтобы отразить всю красоту явления полностью.
GLOWING WAVES: Bioluminescent waves light up Big Sur.— KION News 5 46 (@KION546) 8 февраля 2018 г.
Video courtesy George Krieger. https://t.co/3Ko5dByejz pic.twitter.com/DDSP8yX3kx
Напомним, в Одессе контраст температур стал причиной массового испарения воды. Над водной гладью невооруженным глазом видно, как поднимается туман, напоминающий дым.