У берегов США ночью светятся воды Тихого океана, впечатляющие фото и видео

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1 / 3 Волны Тихого океана светятся в темноте. (Автор фото: George Krieger)

Волны Тихого океана светятся в темноте из-за концентрации фитопланктона в воде.

Волны Тихого океана светятся в темноте. Автор фото: George Krieger

В американском штате Калифорния вблизи живописного побережья района Биг-Сур миллионы микроскопических люминесцентных водорослей заставили светиться воды Тихого океана.

Впечатляющие фото, когда яркая голубая вода оживает под мостом Биксби Крик, сделал местный фотограф Джордж Кригер, сообщает CNN.

Стив Хаддок, специалист по биолюминесценции в Исследовательском институте аквариумов Монтерей-Бей, рассказал, что свечение воды вызвано развитием динофитовых водорослей. Видов, которые вызывают такое явление в этом районе было обнаружено мало.

Их развитие может быть вызвано большим количеством питательных веществ в воде и спокойными погодными условиями. Когда ветер усилится, водоросли развеет по волнам, добавил ученый.

Автор фото создал анимацию из них, чтобы отразить всю красоту явления полностью.

GLOWING WAVES: Bioluminescent waves light up Big Sur.

Video courtesy George Krieger. https://t.co/3Ko5dByejz pic.twitter.com/DDSP8yX3kx — KION News 5 46 (@KION546) 8 февраля 2018 г.

Напомним, в Одессе контраст температур стал причиной массового испарения воды. Над водной гладью невооруженным глазом видно, как поднимается туман, напоминающий дым.