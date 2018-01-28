У берегов Одессы испаряется Черное море, впечатляющие фото и видео

В Одессе контраст температур стал причиной массового испарения воды. Над водной гладью невооруженным глазом видно, как поднимается туман, напоминающий дым.

Уникальное природное явление очевидцы наблюдали всего несколько часов, сообщает Украинская служба информации.

Температура воздуха у побережья составляла около -10 градусов по Цельсию, тогда как вода еще держала тепло в районе отметки +8. Из-за большой амплитуды температур вода начала испаряться и на побережье был виден густой туман.

Порывы ветра гонят дымку к берегу, где она оседает на деревьях, которые со временем превращаются в заледенелые глыбы.

Синоптики обещают в Одессе потепление, поэтому, вероятно, туман с поверхности моря бесследно исчезнет.

Напомним, ранее по причине масштабных осадков центр Одессы затопило водой.