У Мертвого моря подростков смыло селевыми потоками, много погибших: видео

Спасателям удалось спасти часть группы.

Спасательная операция продолжается Фото: скриншот видео newsruisrael

В пустыне Арава на юге Израиля в районе Мертвого моря мощные селевые потоки смыли группу подростков во время занятий по предвоенной подготовке.

По информации местной радиостанции "Кан", девять юношей и девушек погибли, 13 смогли спастись самостоятельно, остальным впоследствии понадобилась медицинская помощь, и одна девочка считается пропавшей безвести.

"Девять молодых людей погибли при наводнении в Нахаль Цафит", — передает радио.

Сообщается, что 25 подростков в рамках образовательной программы отправились на экскурсию по руслу ручья Цафит. Однако вследствие наводнения селевые потоки неожиданно смыли группу молодежи. Спаслись те, кто успел вовремя подняться на возвышенность, остальных смыло мощным потоком грязной воды.

Напомним, в Ивано-Франковской области перевернулся рейсовый автобус Надворная-Ланчин, в результате чего один человек погиб, и 12 попали в больницы. Среди пострадавших есть подростки, которые возвращались с медосмотра в военкомате.

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