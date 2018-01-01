"У него ничего не изменилось". Настя Рыбка откровенно рассказала об отдыхе с олигархом и вице-премьером

Девушка встречалась с Олегом Дерипаской трижды, и о каждом случае написала книгу.

Настя Рыбка прославилась после секс-скандала с бизнесменом Олегом Дерипаской Фото: nastya_rybka.ru/instagram

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал большое интервью с белорусской моделью Анастасией Вашукевич, известной как Настя Рыбка , и ее тренером по соблазнению Алексом Лесли (Александром Кирилловым).

Фото, видео и рассказы девушки легли в основу нашумевшего расследования оппозиционера об отдыхе вице-премьера РФ Сергея Приходько на яхте бизнесмена Олега Дерипаски, в котором участвовали девушки из сферы эскорт-услуг. Видео интервью появилось в Youtube.

Настя созналась, что виделась с олигархом трижды – на яхте, в Краснодарском крае и в Швейцарии. О каждом этапе отношений она написала книгу, две из которых уже поступили в продажу.

Девушка рассказала о вице-премьере, с которым хотела вступить в интимную связь, но побоялась ревности Дерипаски. Настя заметила, что олигарх относится к Приходько, как к строгому отцу. В целом все в окружении называли его "папой".

Чиновника и бизнесмена на яхте сопровождали девушки из элитного сервиса эскорт-услуг, которых никто ни к чему не принуждал, вспоминает Рыбка. По ее словам, нанятые красавицы сами стремились получить дополнительную оплату и дорогие подарки. Настя уверяет, что леди из эскорта могли не только услуги интимного характера оказывать, но и разговор поддержать.

Рыбка уверяет: Дерипаска видел, что она делает совместные фото и в момент съемки не возражал. Вспыхнувший скандал, убеждена девушка, мало его взволновал. По ее информации, он по-прежнему пользуется услугами эскорта. Настя узнала, что последняя тусовка состоялась 17-18 февраля в Москве.

"У него ничего не изменилось - скандалы, не скандалы…", - отметила Рыбка.

Напомним, Настя Рыбка выложила в Instagram фото совместного отдыха на яхте с российским олигархом Олегом Дерипаской. Этот снимок спровоцировал расследование Алексея Навального, который утверждает, что вместе с Дерипаской и Рыбкой отдыхал заместитель Дмитрия Медведева Сергей Приходько. Девушка заявила, что ее на яхте изнасиловали, а потом призналась, что это был обман. Дерипаска подал в суд на модель, заседание состоится 1 марта.