У Трампа рассказали о скорой встрече с Путиным "в недалеком будущем"

Трамп встретится со своим российским коллегой в недалеком будущем.

Трамп может вскоре встретиться с Путиным Reuters

После визита в Москву советника американского лидера по вопросам нацбезопасности Джона Болтона может состояться встреча президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил государственный секретарь США Майк Помпео.

"Я думаю, что, вероятно, президент Трамп встретится со своим коллегой в недалеком будущем после этого визита", — сказал Помпео в интервью телесети MSNBC.

Отметим, что визит Болтона в российскую столицу запланирован на следующую неделю и будет посвящен обсуждению возможности встречи двух президентов.

Как подчеркнул Помпео, в переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым он высказывал обеспокоенность по поводу вмешательства России в выборы в США и ее поведения в Сирии и Украине.

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин встречались в июле 2017 года в немецком Гамбурге в рамках саммита лидеров стран "Большой двадцатки". В июне 2018-го глава Штатов говорил, что может увидеться с президентом России летом текущего года.

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