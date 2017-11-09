Убил женщину, съел ее мозг и запил кровью. В РФ предъявили обвинение поэту-каннибалу

Судебно-медицинская экспертиза установила, что обвиняемый полностью вменяем. Он признал свою вину.

Задержанный Дмитрий Лучин Lenta.ru

В России 22-летнему поэту-каннибалу из города Валдай предъявили окончательное обвинение в убийстве 45-летней женщины и надругательстве над ее телом.

Об этом рассказала официальный представитель управления Следственного комитета России по Новгородской области Анастасия Садриева, передает "Лента.ру".

"Судебно-медицинская экспертиза установила, что обвиняемый полностью вменяем. Он признал свою вину", — отметила она.

Убийство произошло еще 8 марта. Следствие установило, что мужчина познакомился со своей жертвой в соцсети. Она пригласила его в гости к себе домой. Между ними быстро вспыхнула ссора, во время которой поэт несколько раз ударил хозяйку дома по голове, от чего она умерла. Подозреваемого задержали через несколько часов, он очень быстро дал показания. В его квартире нашли вещи, на которых эксперты обнаружили кровь погибшей. А во время осмотра места происшествия следователи и эксперты "обнаружили явные признаки каннибализма", говорится в официальных документах в деле.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что молодой поэт несколько раз ударил женщину по голове бутылкой из-под вина. Когда она потеряла сознание, нанес четыре ножевых ранения в грудь. После этого он киянкой (столярным молотком) разбил ей черепную коробку, начал отрезать кусочки мозга, ел их и запивал кровью жертвы.

Следственные действия полностью завершены, отметили в следственном управлении. В ближайшее время уголовное дело направят прокурору для утверждения обвинительного заключения, а затем — в суд. Обвиняемого сейчас держат под стражей.

Региональная интернет-газета "Ваши новости" отмечает, что убийца осенью 2016 года был признан поэтом года по версии Российского союза писателей. В Интернете есть его стихи, в которых говорится в том числе и об убийствах, загробной жизни.

Напомним, ранее сообащлось, что в России случайно поймали семью каннибалов.

Фото: lenta.ru.