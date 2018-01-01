Ученые нашли новое объяснение загадки знаменитой улыбки Моны Лизы

Ученые поставили эксперимент на 40 добровольцах.

Найдено новое объяснение загадки улыбки Моны Лизы yoki.ru

Ученые из США рассказали, почему улыбка Моны Лизы со знаменитой картины Леонардо Да Винчи вызывает столько споров.

По словам исследователей университета в Сан-Диего, интерпретация объективно нейтрального выражения лица Моны Лизы — от доброжелательной улыбки до злой гримасы — зависит от того, что глаза смотрящего видели до этого.

Чтобы это понять, ученые поставили эксперимент на 40 добровольцах. Людям с выраженным доминантным глазом показывали два разных изображения: нейтральное и с ярко выраженными эмоциями пишет The Daily Mail.

В итоге удалось доказать, что люди интерпретируют нейтральные лица как счастливые, если второму глазу до этого было показано изображение с улыбающимся человеком, и наоборот.

Напомним, ранее сообщалось, что Мона Лиза со знаменитой картины Леонардо да Винчи могла быть больна сифилисом.