Удар по переправе. В Сирии самолеты РФ убили 34 мирных жителя, в том числе 9 детей

Десятки людей были ранены в результате авиаударов, рассказали наблюдатели.

В Сирии самолеты РФ убили 34 мирных жителя

В воскресенье, 10 сентября, в Сирии погибли по меньшей мере 34 мирных жителя в результате налета российских боевых самолетов на переправу около города Дейр-эз-Зор.

Авиация РФ нанесла удар по паромам, перевозившим людей через реку Евфрат, сообщает AFP.

Первоначально наблюдатели сообщили о 21 смерти мирных жителей в результате воздушных ударов в России, но позже количество жертв было увеличено в связи с тем, что "в реке найдены другие тела".

Глава британо-сирийской группы наблюдателей Рами Абдель Рахман сказал, что среди убитых было девять детей, и что "десятки людей были ранены в результате авиаударов".

Они находились на "более чем 40 паромах", которые перевозили покидающих город Аль-Булиль к юго-западу от города Дейр-эз-Зор.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сирии погибли еще два российских контрактника.

Фото: yahoo.com.