Ураган "Ирма" усилился до пятой категории и грозит Флориде

Скорость ветра достигает 257,5 км/ч.
Об этом со ссылкой на Национальный центр предупреждения ураганов США сообщает "Интерфакс-Украина".
По данным центра, предупредительная зона расширена до Флориды. Скорость ветра достигает 257,5 км/ч.
"Ирму" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие и прогнозируют его прибытие на побережья США на выходных.
На территории Флориды, население южных районов которой составляет около 6 миллионов человек, и прилегающих штатов объявлен режим чрезвычайного положения.
Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.
фото: nhc.noaa.gov