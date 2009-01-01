Скорость ветра достигает 257,5 км/ч.

Ураган "Ирма" усилился до пятой категории и грозит Флориде nhc.noaa.gov

Бушующий несколько дней в Карибском море и у побережья Кубы, который уже унес жизни десяти человек, усилился до максимальной пятой категории.

Об этом со ссылкой на Национальный центр предупреждения ураганов США сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным центра, предупредительная зона расширена до Флориды. Скорость ветра достигает 257,5 км/ч.

"Ирму" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие и прогнозируют его прибытие на побережья США на выходных.

На территории Флориды, население южных районов которой составляет около 6 миллионов человек, и прилегающих штатов объявлен режим чрезвычайного положения.

Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

фото: nhc.noaa.gov