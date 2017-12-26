Ушел из жизни прославившийся песнями для детей советский композитор

Наибольную популярность приобрели его песни, написанные для знаменитых мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.

Владимир Шаинский 24СМИ

В возрасте 92 лет, после тяжелой и продолжительной болезни, скончался легендарный советский композитор Владимир Шаинский.

Такую информацию распространил телеканал "Россия 24" со ссылкой на родных и близких музыканта.

Шаинский был одним из самых значительных композиторов советской эстрады. Именно ему принадлежит музыка к хитам "Вы слыхали, как поют дрозды", "Идет солдат по городу", "Травы, травы". Однако наибольшую известность приобрели его детские песни, в том числе для знаменитых мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену, снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского.



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