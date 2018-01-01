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В ФРГ столкнулись автобус с детьми и "Скорая помощь" - пострадало не менее 40 человек

Сегодня, 14:45

Погибших в ДТП нет, два человека госпитализировано, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Карета скорой помощи перевернулась и вылетела в кювет Bild
В Германии неподалеку от города Любек в земле Шлезвиг-Гольштейн произошло не очень обычное ДТП: туристический автобус с группой детей, направлявшихся в летний лагерь, столкнулся с автомашиной "скорой помощи", спешившей на вызов.

Как сообщает Bild, автобус врезался в карету "скорой помощи", и сполз на обочину. В результате пострадало 40 человек, в основном дети и подростки, а также их воспитатель. Карета скорой помощи перевернулась и вылетела в кювет.

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Автобус врезался в карету "скорой помощи", и сполз на обочину Bild

По информации издания, почти все пострадавшие получили легкие трамвы и неопасные ранения; тем не менее, двое человек - преподаватель и один ребенок - были доставлены в больницу с помощью вертолета спасательной службы.

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Напомним, ранее 44 человека стали жертвами ДТП с пассажирским автобусом в Индии, еще три человека получили ранения. Трагедия произошла в воскресенье, 1 июля, в горном штате Уттаракханд на севере страны, где автобус с пассажирами рухнул в пропасть.

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Теги:  
ДТП, Германия, автобус, дети, столкновение, скорая помощь. машина
ПО МАТЕРИАЛАМ:Bild.de
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