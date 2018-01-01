В G7 назвали условие расширения санкций против России

Срок действия ограничительных мер связан с выполнением РФ соглашений по Донбассу.
Новые ограничительные меры могут быть введены, если этого потребуют действия РФ, пишет Deutsche Welle со ссылкой на совместное коммюнике чиновников.
По данным издания, главы МИД также выступили с критикой российской стороны за ее "вмешательство в демократические системы".
"Срок действия санкций за нарушение территориальной целостности Украины неразрывно связан с полным и необратимым выполнением Россией Минских соглашений (по Донбассу — Ред.)", — отмечается в документе.
Напомним, встреча глав МИД стран "Большой семерки" прошла 22 апреля в канадском Торонто, на нее впервые пригласили министра иностранных дел Украины. Узнать больше о мероприятии можно здесь.
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