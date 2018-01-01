В G7 назвали условие расширения санкций против России

Срок действия ограничительных мер связан с выполнением РФ соглашений по Донбассу.

Главы МИД "Большой семерки" готовы расширить санкции против России УНИАН

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, G7) заявили о готовности расширить санкции в отношении Российской Федерации

Новые ограничительные меры могут быть введены, если этого потребуют действия РФ, пишет Deutsche Welle со ссылкой на совместное коммюнике чиновников.

По данным издания, главы МИД также выступили с критикой российской стороны за ее "вмешательство в демократические системы".

"Срок действия санкций за нарушение территориальной целостности Украины неразрывно связан с полным и необратимым выполнением Россией Минских соглашений (по Донбассу — Ред.)", — отмечается в документе.

Напомним, встреча глав МИД стран "Большой семерки" прошла 22 апреля в канадском Торонто, на нее впервые пригласили министра иностранных дел Украины. Узнать больше о мероприятии можно здесь.

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