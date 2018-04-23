В Европе ищут пути ослабления санкций против РФ — The Financial Times

Президента США Дональда Трампа пытаются убедить в необходимости ослабления антироссийских санкций.

О подобных дипломатических усилиях европейских политиков пишет The Financial Times со ссылкой на источник в Париже. При этом основную роль в кампании против антироссийских санкций играет Франция. Париж пытается найти союзников в Берлине, Риме и Лондоне.

Издание отмечает, что продолжающееся давление, которое оказывается Соединёнными Штатами на Россию, может привести к тому, что в конечном итоге убытки понесут европейские промышленные компании.

Источник отметил, что, например, введённые против российской компании "РУСАЛ" санкции могут нанести "прямой и сильный удар по поставке ключевых продуктов", а также привести к закрытию многих предприятий — от автомобильных до авиационных — в европейских странах.

"Это не те предприятия, которые можно за один день заново открыть. Так что нужно решение, причём быстро", — заявил он, добавив, что по данному направлению с США осуществляется "конструктивное взаимодействие".

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal сообщило о том, что Германия требует от Трампа не наказывать ее за сотрудничество с РФ.

6 апреля США ввели новые масштабные санкции против окружения президента РФ Владимира Путина. В санкционный список попали 15 компаний и российские олигархи, состояние которых превышает миллиард долларов.

Как сообщалось, в Белом доме готовы ввести новые санкции против РФ из-за Сирии. Об этом идет речь в материалах для прессы, которые подготовила пресс-служба Белого дома.

Читайте наши новости в Телеграм:

https://t.me/glavredinfo