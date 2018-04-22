Климкин рассказал подробности исторической встречи G7 в Торонто

Министр иностранных дел Павел Климкин в рамках саммита Большой семерки принял участие в встрече министров иностранных дел стран-партнеров, которая была организовала главой МИДа Канады Христей Фриланд.

"Спасибо Христе Фриланд и всем министрам ИД стран G7 за дружескую беседу. Обсудили оккупированые Крым и Донбасс", - написал Климкин в Twitter.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что участники G7 воспринимают Украину, как неотъемлемую часть мирового демократического пространства.

"Наши партнеры по G7 атаку на Украину видят, как атаку на этот свободный, демократический мир", - добавил министр.

Напомним, министра иностранных дел Украины впервые в истории пригласили на встречу глав МИД стран Большой семерки.

Как ранее сообщалось, встреча G7 началась с завтрака, который прошел в неформальной обстановке дома у министра иностранных дел Канады Христи Фриланд.