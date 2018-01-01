В Германии коалиционное соглашение предусматривает миротворческие силы ООН на Донбассе — СМИ

Намерение поддерживать Украину содержится в коалиционном соглашении между ХДС/ХСС и СДПГ.

О миротворцах ООН договорились в немецком Бундестаге voronz.in.ua

В Германии коалиционное соглашение между блоком партий Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) и с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) предусматривает наблюдение миротворческих силы ООН за соблюдением перемирия на Донбассе

Намерение поддерживать Украину, в том числе и для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, содержится в коалиционном соглашении между ХДС/ХСС и СДПГ относительно приоритетов внутренней и внешней политики будущего немецкого правительства, которое было достигнуто сегодня, пишет "Немецкая волна".

В тексте соглашения содержатся планы предоставить Украине поддержку с целью полного восстановления территориальной целостности страны, а также помощь для укрепления стабильности и дальнейшего общественного развития. Также новое правительство ФРГ готово предоставлять средства для восстановления Донбасса. С целью добиться мира на Донбассе новое немецкое правительство и в дальнейшем будет активно сотрудничать с Францией, отмечается в документе.

Кроме того отмечается, что помощь будет предоставляться в обмен на осуществление Украиной реформ и выполнение второго Минского соглашения от февраля 2015 года.

Поэтому обещанная поддержка будет предоставляться Украине только при определенных условиях. Речь идет, прежде всего, о выполнении Киевом своей части Минских договоренностей, что включает в себя и отвод тяжелых вооружений от линии разграничения, и установление настоящего режима прекращения огня. В соглашении отмечается, что за соблюдением перемирия в Донбассе должна наблюдать миротворческая миссия ООН.

Кроме того, в Берлине и в дальнейшем рассчитывают, что Киев не прекратит процесс реформ, особенно в сфере борьбы с коррупцией. Целью таких преобразований должна стать всеобъемлющая модернизация страны.

В тексте соглашения отмечается, что готовность оказывать Украине соответствующую финансовую поддержку привязана к прогрессу в воплощении реформ.

Так же коалиционный договор осуждает действия России в Крыму и на Донбассе и призывает быть бдительными в связи с нынешней российской внешней политикой.

Отметим, что ХДС и СДПГ договорились проводить и в дальнейшем жесткий курс в отношении России из-за действий Москвы в Крыму и на Донбассе.

Напомним, ранее специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия уже готова ввести миротворческую миссию ООН на всю оккупированную территорию Донбасса.