Россия уже готова пустить миротворцев ООН на оккупированный Донбасс — Волкер

Россия уже готова ввести миротворческую миссию ООН на всю оккупированную территорию Донбасса, включая российско-украинскую границу.

Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает Укринформ.

"Да, есть желание видеть более широкий мандат для миротворческих сил, чем только защита наблюдателей, включая доступ ко всей территории конфликта, в том числе прилегающей к международной границе", — заявил Волкер.

Американский дипломат также отметил, что на этот раз во время его переговоров с Сурковым в Дубаи 26 января российская сторона была более открытой в вопросе размещения миротворцев на Донбассе.

"Мы не представили конкретный план. Мы имели дискуссию, как это можно реализовать на практике. Вы должны иметь миротворческие силы на всей территории, поэтому, только при таком условии будет возможность провести выборы. И это будет одной из задач миротворческих сил, чтобы обеспечить безопасность выборов", — добавил спецпредставитель США по Украине.

Говоря о развертывании миротворческой миссии ООН на оккупированной территории на Донбассе, Волкер также отметил, что российская сторона связывает эту проблему с выполнением Киевом политических пунктов Минских договоренностей.

В свою очередь, напомнил американский дипломат, Украина требует от РФ сначала полного выполнения блока договоренностей, касающихся безопасности, включая полное прекращение огня и вывод российских войск из Донбасса.

Стоит отметить, что ранее Волкер назвал неприемлемым российский проект резолюции о размещении миротворцев в ОРДЛО.