В Германии круизный лайнер врезался в мост, 27 пассажиров пострадали

Всего на борту судна находилось 129 человек, в том числе 26 членов экипажа.
Всего на борту судна находилось 129 человек, в том числе 26 членов экипажа, сообщает Ziet.
Пассажиров эвакуировали, а примерно через час после аварии организатор путешествия предоставил запасное судно. На нем некоторые пассажиры продолжили путь, другие предпочли переночевать в отеле или отправились домой.
Судно отбуксировали, его носовая часть сильно повреждена. Всего в операции участвовало около 80 сотрудников экстренных служб. Движение по мосту временно перекрыли. Причина происшествия выясняется.
Напомним, в 2016 году в Германии круизное судно, следовавшее из Эрлангена в Будапешт врезалось в мост, в результате чего погибли два члена экипажа.