В Германии круизный лайнер врезался в мост, 27 пассажиров пострадали

Всего на борту судна находилось 129 человек, в том числе 26 членов экипажа.

Пассажиров с судна эвакуировали. dpa

В Германии в городе Дуйсбург пассажирское судно Swiss Crystal врезалось в опору автодорожного моста на реке Рейн. В результате аварии пострадали 27 человек, пять из них получили тяжелые травмы.

Всего на борту судна находилось 129 человек, в том числе 26 членов экипажа, сообщает Ziet.

Пассажиров эвакуировали, а примерно через час после аварии организатор путешествия предоставил запасное судно. На нем некоторые пассажиры продолжили путь, другие предпочли переночевать в отеле или отправились домой.

Судно отбуксировали, его носовая часть сильно повреждена. Всего в операции участвовало около 80 сотрудников экстренных служб. Движение по мосту временно перекрыли. Причина происшествия выясняется.

Напомним, в 2016 году в Германии круизное судно, следовавшее из Эрлангена в Будапешт врезалось в мост, в результате чего погибли два члена экипажа.