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В Кабуле в результате нападения на отель погиб украинец

Сегодня, 13:39

Консул Украины вылетает в Кабул.

Кабул, Афганистан
Reuters
В Афганистане во время нападения террористов на отель Intercontinental в Кабуле погиб гражданин Украины.

Об этом сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич в Twitter.

"В Кабуле в результате нападения террористов на отель погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимые оперативные и скоординированные действия на месте трагедии", — заявил Кирилич.


Напомним, в Афганистане четверо вооруженных боевиков напали, 20 декабря, на Intercontinental Hotel в Кабуле. Силовикам удалось спасти более 100 человек.
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Афганистан, Кабул, смертники, жертвы, террорист, гибель, украинец
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