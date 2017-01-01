В Кабуле в результате нападения на отель погиб украинец

Консул Украины вылетает в Кабул.
Об этом сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич в Twitter.
"В Кабуле в результате нападения террористов на отель погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимые оперативные и скоординированные действия на месте трагедии", — заявил Кирилич.
У Кабулі внаслідок нападу терористів на готель загинув громадянин України. Консул України вилітає до Кабула. Необхідні оперативні та скоординовані дії на місці трагедії.— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 21 января 2018 г.
Напомним, в Афганистане четверо вооруженных боевиков напали, 20 декабря, на Intercontinental Hotel в Кабуле. Силовикам удалось спасти более 100 человек.