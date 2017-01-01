В Кабуле в результате нападения на отель погиб украинец

Консул Украины вылетает в Кабул.

Reuters

В Афганистане во время нападения террористов на отель Intercontinental в Кабуле погиб гражданин Украины.

Об этом сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич в Twitter.

"В Кабуле в результате нападения террористов на отель погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимые оперативные и скоординированные действия на месте трагедии", — заявил Кирилич.

У Кабулі внаслідок нападу терористів на готель загинув громадянин України. Консул України вилітає до Кабула. Необхідні оперативні та скоординовані дії на місці трагедії. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 21 января 2018 г.

Напомним, в Афганистане четверо вооруженных боевиков напали, 20 декабря, на Intercontinental Hotel в Кабуле. Силовикам удалось спасти более 100 человек.