В Казахстане пьющая бабушка сожгла в печи новорожденную внучку

Преступление совершено в Северо-Казахстанской области, злоумышленница арестована.

Дом, в котором совершено преступление Скриншот видео с youtube.com

В Северо-Казахстанской области Казахстана в одной из деревень пьющая бабушка сожгла заживо новорожденную внучку Валентину в печи, девочке не было и месяца.

Об этом пишет КТК, ссылаясь на данные властей и соседей.

Издание уточнило, что злоумышленница — 62-летняя Любовь Русалиева — задержана, она пройдет необходимые экспертизы, в том числе и психиатрическую.

"Мать в тот момент отлучилась в магазин, и спасти ребенка уже не смогла. Сейчас дом, где случилась трагедия, закрыт на замок, пенсионерка арестована, мать погибшей девочки занимается похоронами", — говорится в статье.

В доме они жили вчетвером — бабушка и ее приемная дочь с двумя детьми. "Девятилетний мальчик ушел вместе с матерью, а когда пришел, первым заметил горящую девочку в печке", — отмечается в материале.

В деревне пенсионерку "знали как пьющую, но доброжелательную женщину". По словам соседей, накануне трагедии она как раз решила бросить пить.

Напомним, 1 ноября в Москве в кабинете одного из образовательных учреждений, расположенного по ул. Гвардейской, нашли зарезанными преподавателя и учащегося. СМИ писали, что студент убил мужчину, а потом покончил с собой.

Видео: Первый канал Евразия