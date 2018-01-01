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В Китае обвинили США в причинении ущерба "всему миру"

Сегодня, 17:28

Позицию китайских властей озвучила представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

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Пекин готов защищать свои законные права от действий Белого дома,

С таким заявление в пятницу, 23 марта, выступила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, сообщает новостное агентство "РИА Новости".

По мнению дипломата, США вредят своими действиями интересам Китая, своим собственным интересам, а также наносят ущерб мировой экономике.

 "Китай не станет безучастно наблюдать со стороны за тем, как кто-то наносит вред нашим интересам. Мы в полной мере подготовились к тому, чтобы защитить свои законные права и интересы. США игнорируют правила ВТО и не считаются с мнением других", — резюмировала представитель МИД КНР.

Напомним, накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп ввел громадные пошлины на ввоз товаров из Китая.
Теги:  
Китай, КНР, МИД, США, Белый дом, экономика
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