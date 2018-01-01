В Кыргызстане утонул известный журналист-антикоррупционер Уланбек Егизбаев

Автор ряда расследований умер при загадочных обстоятельствах.

Уланбек Эгизбаев утонул при загадочных обстоятельствах Фото: Facebook/Уланбек Эгизбаев

В Кыргызстане погиб 28-летний журналист кыргызской редакции Азаттыка (Радио Свобода) Уланбек Эгизбаев.

Как сообщается на сайте издания, трагедия случилась 22 июля на пляже в Чолпон-Ате.

Отмечается, что отдыхающие заметили тонущего журналиста и бросились ему на помощь. Из воды мужчину достали в бессознательном состоянии. Эгизбаева отправили в больницу, где он умер, не приходя в сознание.

Журналист занимался расследованием фактов коррупции среди государственных чиновников, в частности его интересовали факты незаконной продажи земель в элитных районах столицы Кыргызстана и мест для погребения на кладбище в Бишкеке. Он рассказывал коллегам, что ему поступают угрозы по телефону и в письмах.

Напомним, в России ушел из жизни основатель и глава информационного агентства Anna News Марат Мусин, который активно с места событий освещал войну в Сирии и военные действия в "ЛНР" и "ДНР".

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