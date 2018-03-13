Умер известный украинский журналист Олесь Терещенко: стала известна дата похорон

12 марта вечером умер известный украинский журналист Олесь Терещенко, которому было 43 года. Телеведущий боролся с тяжелой формой рака.

Об этом сообщил глава Суспільного Зураб Аласания, передает "Громадське". По его словам, Терещенко просил похоронить его рядом с отцом.

"У него была просьба, чтобы его похоронили или рядом с отцом на кладбище на Нивках, или это будет "Байковое", — сказал Аласания.

Похороны Терещенко должны состояться 14 марта.

"Он мужественно и долго боролся, ни разу не скулил. Ему помогали не только Суспільне, но и коллеги с "1+1", — добавил глава НСТУ.

Архиепископ Обуховский Иона (Черепанов) сообщил на своей странице в Facebook, что обряд отпевания состоится в Свято-Троицком Ионинском монастыре 14 марта.

Напомним, Олесь Терещенко был ведущим программы ТСН на телеканале "1+1", а затем возглавил отдел международных новостей. В последние годы работал на национальном телевидении - канале UA:Перший.