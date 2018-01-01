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В Москве начался марш-митинг против блокировки Telegram

Сегодня, 14:32
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1 / 6 ("Лентач"/Telegram)

Что характерно, данную акцию московские власти согласовали заранее.

В понедельник, 30 апреля, на проспекте имени академика Андрея Сахарова в столицу РФ проходит марш-митинг за свободу интернета и против блокировки Роскомнадзором популярнорго мессенджера Telegram.

Как сообщают российские СМИ, мероприятие было согласовано столичной мэрией. Организатором марша-митинга выступила "Либертарианская партия РФ". Заявленное количество участников — пять тысяч человек.

Завтра, по имеющимся данным, проведение аналогичной акции запланировано в Санкт-Петербурге – 1 мая.

Напомним, ранее в России школьники "потроллили" Роскомнадзор по поводу блокировки Telegram.

 

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Россия, Москва, марш, митинг, блокировки, Роскомнадзор, Telegram
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