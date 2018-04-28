Победа Telegram. В России школьники зачетно потроллили Роскомнадзор: фото

В России школьники облапошили депутата, взяв у его деньги на покупку ноутбука, а сами на полученные средства приобрели материалы и возвели памятник запрещенному Роскомнадзором мессенджеру Telegram.

Как сообщает Online47.ru, логотип мессенджера — голубой самолетик — школьники смастерили из фанеры в российской деревне Старополье Ленинградской области.

Под фанерной фигурой они поместили надпись "Digital resistance (цифровое сопротивление с англ. — ред.). За каждую неделю победы Телеграма над Роскомнадзором — по звезде". Две звезды уже наклеили на крыло самолёта.

"Депутат выделил личные финансовые средства на приобретение ноутбука. И подписал договор пожертвования без указания предмета и фамилий, так как ребята — несовершеннолетние", — рассказал изданию глава сельсовета Старополья.

Он также отметил, что школьники обвели вокруг пальца и его. Они пришли с договором от депутата и попросили разрешения установить его на площадке рядом с администрации.

Напомним, ранее блокировка Telegram спровоцировала сбой в работе Viber у российских пользователей. Они столкнулись с трудностями при совершении звонков и отправке фото.

До этого, вслед за Google, Роскомнадзор заблокировал для части российских пользователей из разных регионов популярный видеохостинг YouTube. Больше всего сбоев в работе YouTube было зафиксировано вечером 22 апреля (то есть с момента, когда ведомство начало блокировать IP-адреса Google), а также утром 23 апреля.

Сообщалось и о проблемах российских пользователей с доступом к Amazon. Позднее Роскомнадзор обвинили в срые работы научных сервисов.