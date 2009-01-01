В Париже предупредили Россию: не потерпят вмешательства в выборы во Франции

Это вопрос нашей демократии, суверенитета, независимости нашей нации, подчеркнул французский министр.

Жан-Марк Эро Reuters

Во Франции заявили, что не потерпит вмешательства в свою внутреннюю политику со стороны какого-либо государства и готова принять необходимые меры в ответ.

Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эро, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

"Это вопрос нашей демократии, суверенитета, независимости нашей нации", — подчеркнул французский министр.

Отдельно он выделил возможное вмешательство в процесс президентских выборов со стороны России. "Мы не потерпим вмешательства от кого-либо в процесс наших выборов, и от России в первую очередь", — отметил он.

По словам Эро, в случае вмешательства зарубежных государств, Франция будет готова принять "ответные меры". "Ни одно иностранное государство не может влиять на выбор французов, ни одно иностранное государство не может выбрать будущего президента республики", — подчеркнул Эро.

Напомним, ранее генсек НАТО рассказал о причастности России к кибератакам.