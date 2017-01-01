В Польше задержали беглого российского миллиардера, пытавшегося вылететь в Украину

В России бизнесмена обвиняют в мошенничестве.

Андрея Чернякова задержали в Варшаве rucompromat.com

В варшавском аэропорту задержан бывший глава одной из крупнейших российских транспортно-строительных компаний Андрей Черняков, пытавшийся вылететь в Киев

В России бизнесмена обвиняют в мошенничестве, пишет Gazeta Wyborcza.

Миллиардера задержали во время прохождения паспортного контроля в варшавском аэропорту. Черняков пытался выдать себя за румына, представив румынский паспорт.

Отмечается, что в 2011 году компания "Космос", владельцем которой был Черняков, взяла кредит в сумме 11 млрд рублей для строительства нового тоннеля в Москве. Однако кредит бизнесмен не оплатил и уехал за границу. Сейчас сумма, которую должна оплатить компания с накопленными процентами, составляет 30 млрд рублей.

Кроме того, Чернякова осудили в Великобритании. Его обвиняют в укрывательстве имущества. Однако приговора бизнесмен не услышал, поскольку впоследствии уехал в Германию, откуда затем прибыл в Польшу.

Бизнесмен планировал переехать в Украину, надеясь, что страна, которая воюет с РФ его не выдаст.

Сейчас РФ готовит документы на экстрадицию миллиардера и просит польскую сторону задержать бизнесмена еще на 40 дней.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции российскому сенатору-миллиардеру предъявили обвинение.