В РФ горел очередной стадион, строящийся к ЧМ-2018, опубликованы фото и видео

Возгорание произошло на трибуне в секторе А, на верхнем этаже.
Об этом сообщает портал nn.ru.
"Возгорание произошло на трибуне в секторе А, на верхнем этаже. Возгорание произошло при выполнении сварочных работ в комментаторской кабине, от искры загорелся полистирол на полу, который в свою очередь дал сильное задымление. ", — заявил представитель компании-подрядчика Александр Батуев.
При пожаре никто не пострадал, а произошедшее никак не повлияет на сроки сдачи стадиона, уверен подрядчик.
October 5, 2017
Напомним, ранее сообщалось, что в Волгограде загорелся недостроенный стадион.
Фото: nn.ru.
Видео: @glabob.