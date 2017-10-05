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В РФ горел очередной стадион, строящийся к ЧМ-2018, опубликованы фото и видео

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Нижний Новгород, стадион < >
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1 / 4 В РФ горел очередной стадион (фото: nn.ru)

Возгорание произошло на трибуне в секторе А, на верхнем этаже.

Нижний Новгород, стадион
В РФ горел очередной стадион фото: nn.ru
В России на стадионе "Нижний Новгород", который строится к чемпионату мира по футболу 2018 года, произошел пожар.

Об этом сообщает портал nn.ru.

"Возгорание произошло на трибуне в секторе А, на верхнем этаже. Возгорание произошло при выполнении сварочных работ в комментаторской кабине, от искры загорелся полистирол на полу, который в свою очередь дал сильное задымление. ", — заявил представитель компании-подрядчика Александр Батуев.

При пожаре никто не пострадал, а произошедшее никак не повлияет на сроки сдачи стадиона, уверен подрядчик.


Напомним, ранее сообщалось, что в Волгограде загорелся недостроенный стадион.

Фото: nn.ru.

Видео: @glabob.

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Россия, стадион, пожар, Нижний Новгород
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