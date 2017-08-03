Густой дым и запах гари. В России горел еще один стадион, строящийся к ЧМ-2018, опубликованы фото

По данным пресс-службы регионального правительства, загорелся строительный мусор на складе бетонщиков.
Спустя некоторое время от стройки распространился густой черный дым и запах гари, сообщает progorodsamara.ru.
По данным пресс-службы регионального правительства, там загорелся строительный мусор на складе бетонщиков.
На место происшествия выезжали несколько пожарных расчетов. Огонь был потушен в кратчайшие сроки.
Напомним, ранее сообщалось, что в Волгограде загорелся недостроенный стадион.
Фото: progorodsamara.ru.