Густой дым и запах гари. В России горел еще один стадион, строящийся к ЧМ-2018, опубликованы фото

В четверг утром, 3 августа, в России на стадионе "Самара Арена", который возводится к ЧМ-2018, произошел пожар.

Спустя некоторое время от стройки распространился густой черный дым и запах гари, сообщает progorodsamara.ru.

По данным пресс-службы регионального правительства, там загорелся строительный мусор на складе бетонщиков.

На место происшествия выезжали несколько пожарных расчетов. Огонь был потушен в кратчайшие сроки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Волгограде загорелся недостроенный стадион.

Фото: progorodsamara.ru.