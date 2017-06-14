Шлейф черного дыма на арене ЧМ-2018. В Волгограде загорелся недостроенный стадион

Специалисты устанавливают причины возгорания.
В среду утром, 14 июня на строящемся к чемпионату мира 2018 года стадионе "Волгоград-арена" произошел пожар.
Об этом идет речь в сообщении sovsport.ru.
По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, загорелись пенопласт и утеплитель. Из различных районов города было видно, что над стадионом появились черные клубы дыма высотой в несколько десятков метров.
Власти быстро сообщили, что огонь потушен, в результате произошедшего пострадавших нет. Специалисты устанавливают причины возгорания.
Отметим, что в сети появились многочисленные видеосвидетельства очевидцев.
Напомним, ранее сообщалось, что НОТУ не будет показывать в Украине ЧМ-2018, который состоится в РФ.
Видео: Андрей Инкогнито.