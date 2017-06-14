Шлейф черного дыма на арене ЧМ-2018. В Волгограде загорелся недостроенный стадион

В среду утром, 14 июня на строящемся к чемпионату мира 2018 года стадионе "Волгоград-арена" произошел пожар.

Об этом идет речь в сообщении sovsport.ru.

По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, загорелись пенопласт и утеплитель. Из различных районов города было видно, что над стадионом появились черные клубы дыма высотой в несколько десятков метров.

Власти быстро сообщили, что огонь потушен, в результате произошедшего пострадавших нет. Специалисты устанавливают причины возгорания.

Отметим, что в сети появились многочисленные видеосвидетельства очевидцев.

Напомним, ранее сообщалось, что НОТУ не будет показывать в Украине ЧМ-2018, который состоится в РФ.

Видео: Андрей Инкогнито.