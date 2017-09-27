В России гвардейцам-генералам решили купить хрустальные погоны

В стране на покупку подарков для высших офицеров планируют потратить сотни тысяч рублей.

Росгвардеец, иллюстрация fishki.net

нацгвардия решила купить более ста пар генеральских погон, изготовленных из хрусталя.

Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные сайта госзакупок, где размещено объявление о проведении соответствующего тендера.

В то же время агентство уточнило, что источником финансирования закупки в документации назван федеральный бюджет.

"… планируется приобрести две пары хрустальных генерал-полковничьих погон (с тремя звездами), 22 пары хрустальных погон генерал-лейтенанта (с двумя звездами) и 80 пар хрустальных генерал-майорских погон (с одной звездой)", — отмечается в статье.

При этом каждая пара должна быть упакована в подарочную коробку, обитую бордовым бархатом и имеющую "механизм открытия верхней крышки". Закупочная стоимость каждой пары вне зависимости от звания определена в 5,6 тыс. руб.

В общей сложности на закупку подарков планируется потратить около 582 тыс. руб. Позже в росгвардии объяснили, что хрустальные погоны — это традиционный памятный подарок высшим офицерам, большинство из которых отдали служению стране более 30 лет.

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