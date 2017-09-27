В России гвардейцам-генералам решили купить хрустальные погоны

В Российской Федерации нацгвардия решила купить более ста пар генеральских погон, изготовленных из хрусталя.

Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные сайта госзакупок, где размещено объявление о проведении соответствующего тендера.

В то же время агентство уточнило, что источником финансирования закупки в документации назван федеральный бюджет.

"… планируется приобрести две пары хрустальных генерал-полковничьих погон (с тремя звездами), 22 пары хрустальных погон генерал-лейтенанта (с двумя звездами) и 80 пар хрустальных генерал-майорских погон (с одной звездой)", — отмечается в статье.

При этом каждая пара должна быть упакована в подарочную коробку, обитую бордовым бархатом и имеющую "механизм открытия верхней крышки". Закупочная стоимость каждой пары вне зависимости от звания определена в 5,6 тыс. руб.

В общей сложности на закупку подарков планируется потратить около 582 тыс. руб. Позже в росгвардии объяснили, что хрустальные погоны — это традиционный памятный подарок высшим офицерам, большинство из которых отдали служению стране более 30 лет.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о снижении расходов на оборону государства в 2018 году, он утверждал, что это не должно отразиться на переоснащении армии и флота.