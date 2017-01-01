В России пенсионеры устроили толкучку у мусорного бака с просроченными продуктами, видео

Сотрудники одного из магазинов выкатили тележку с просроченными продуктами к помойке.

В РФ у мусорника устроили толкучку zt116.ru

подмосковном Серпухове возник ажиотаж возле мусорного бака, в который сотрудники одного из магазинов выбросили просроченные продукты.

На кадрах видно, как сотрудники магазина выкатывают тележку с просроченными продуктами к помойке, где уже ждет толпа пенсионеров. Люди пытаются выхватить испорченные продукты еще до того, как их вывалят в мусорный бак.

"Вот происходит очередная акция, судя по всему. Просрочку вывозят из магазина и старики бедные, лишенные материального достатка, соответственно, пользуются этими благами жизни. Увы. Позор государству!" — комментирует за кадром автор видео.