В России разъяснили Тиллерсону подробности решений в ответ на санкции США

Лавров обратил внимание Тиллерсона на русофобскую настроенность членов Конгресса.

Сергей Лавров. mid.ru

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров разъяснил госсекретарю США Рексу Тиллерсону подробности ответных мер Москвы на новые

"С Рексом Тиллерсоном была продолжительная встреча, его интересовали, прежде всего, с этого он начал, подробности тех решений, которые были вынужденно приняты нами в ответ на принятый закон с антироссийскими санкциями в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Мы эти разъяснения дали", — сказал он журналистам в Маниле, пишет Интерфакс.

"Собственно говоря, это было сделано на основе интервью Владимира Владимировича Путина каналу "Россия". Там все подробно было сказано, объяснены причины тех решений, которые мы приняли после длительных ожиданий, что Соединенные Штаты все-таки не пойдут по пути конфронтации", — добавил министр.

"Но, к сожалению, русофобская настроенность членов Конгресса помешала этому сбыться", — подчеркнул Лавров.

Напомним, 28 июля сенат США одобрил законопроект, который предусматривает дополнительные ограничительные меры в отношении России, Ирана и КНДР, а также фактически лишает президента возможности самостоятельно отменять антироссийские санкции. 2 августа закон о санкциях в отношении России был подписан американским президентом Дональдом Трампом.

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