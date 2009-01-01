В России режим Путина делает ставку на гопников — журналист

Российская пропаганда достала из людей всю гнусть и мерзость, считает Бабченко.

Владимир Путин Reuters

Российский журналист и блогерзаявил, что в РФ режим президентаделает ставку на "класс-гегемон гопничества".

Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина", пишет "Гордон".

В то же время собеседник подчеркнул, что "гопники агрессивны всегда".

"Советская пропаганда, может, была и сильнее российской, но советская пропаганда при всем этом, вспомните, говорила: "Мы за мир", "Мы — самая мирная страна, мы — самые добрые люди", — добавил активист.

По его словам, "она апеллировала к каким-то человеческим чувствам". "… здесь же — ровно наоборот. (Российская — Ред.) пропаганда достала из людей всю гнусть, всю мерзость. У этого режима ставка сделана на самые низменные человеческие чувства", — утверждает блогер.

"... в Советском Союзе классом-гегемоном был пролетариат (а пролетариат может быть как плохим, так и хорошим, как агрессивным, так и неагрессивным), то этот режим делает ставку на класс-гегемон гопничества. Гопники агрессивны всегда, они достают агрессию, они достают ксенофобию, ненависть, шовинизм. Это страшно", — отметил журналист.

Ранее бывший депутат Госдумы Илья Пономарев говорил, что в окружении Владимира Путина сейчас не все спокойно, в Кремле "идет подковерная борьба в полном объеме", но она пока не приводит к дестабилизации системы.