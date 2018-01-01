В Румынии потерпел крушение истребитель МиГ-21 Lancer (фото, видео)

Самолет разбился в ходе показательного полета.

В Румынии разбился истребитель МиГ-21 Lancer; это произошло на авиабазе румынских Военно-воздушных сил Борча в ходе показательного полета.

Об этом сообщило румынское агентство Mediafax.

На авиабазе проходил день открытых дверей, в честь чего командование запланировало показательные полеты самолетов ВВС, которые должны были продемонстрировать отличное состояние техники и мастерство летного состава. Они и продемонстрировали - самолет МиГ-21 по неизвестной пока причине вышел из строя, врезался в землю, и взорвался.

Пилоту удалось катапультироваться.

Отмечается, что все это произошло на глазах нескольких тысяч посетителей, собравшихся посмотреть на полеты.

На место прибыли пожарные и спасательные службы, ведется расследование причин падения истребителя.

МиГ-21 - истребитель советского производства. На сегодняшний день является морально устаревшим даже после программы модернизации Lancer. Может использоваться только в виде учебного или штурмового самолета. МиГ-21 характеризуется, как очень проблемный самолет - это уже далеко не первый случай потери румынскими ВВС самолета этого типа.

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Ранее в индийском штате Махараштра упал один из переданных Индии в рамках контракта на 12 миллиардов долларов российских истребителей Су-30МКИ. Пилоты успели катапультироваться. Это уже восьмой потерянный индийскими ВВС самолет этого типа.

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