В Сирии погиб еще один российский военный

Марк Неймарк из города Мегион подорвался на мине.

Марк Неймарк. Facebook.com В Сирии погиб очередной российский военный. Однако российская власть ничего не сообщает об этой смерти.

Как сообщает Conflict Intelligence Team (CIT), погибший — Марк Неймарк из города Мегион, что в Ханты-Мансийском автономном округе. Он подорвался на мине.

Неизвестно, когда именно он погиб. Однако его похороны состоятся 17 октября.

Также неизвестно, к какому именно роду войск принадлежал погибший. Однако в СИТ указывают на то, что россиянин мог быть действующим российским военнослужащим, возможно, бойцом Сил специальных операций.

Российское Минобороны о гибели своего солдата не сообщает.

Напомним, ранее западные СМИ назвали реальные потери российских военных в Сирии.