В США назвали условия для военного сотрудничества с Россией

Тиллерсон сообщил условия США странам, выступающим против правительства Башара Асада.

Рекс Тиллерсон. Reuters

Вашингтон не будет сотрудничать с Москвой в военном плане, пока Россия не прекратит называть всех представителей сирийской оппозиции террористами.

Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон, сообщает Reuters.

Такие условия Тиллерсон сообщил странам, выступающим против правительства Башара Асада.

"Во время обсуждения, он ясно дал понять, что не будет военного сотрудничества, пока русские не примут тот факт, что не все оппозиционеры являются террористами", — сказал дипломат-собе6седник агентства.

Также сообщается, что Тиллерсон провел свои первые совместные переговоры со странами, которые выступают против Асада, в их числе Саудовская Аравия, Турция, Франция и Великобритания.

Напомним, на переговорах в Астане в январе 2017 года представители трех стран — Турции, России и Ирана — договорились противостоять попыткам нарушения режима прекращения огня в Сирии.