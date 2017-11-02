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В США неизвестный открыл огонь у супермаркета, три жертвы: фото подозреваемого

Сегодня, 08:59

Преступление совершено в городе Торнтон.

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Возможный злоумышленник Reuters
В американском городе Торнтон (штат Колорадо) неизвестный открыл огонь возле супермаркета Walmart, погибли три человека.

Об этом говорится на странице местной полиции в Twitter.

По ее данным, два человека скончались на месте происшествия, а одна раненая женщина умерла в больнице.

В настоящее время никто не задержан, правоохранители распространили фото возможного стрелка, его ищут.

Ранее в Нью-Йорке на Манхэттене злоумышленник на пикапе выехал на велодорожку, сбил несколько человек у школы, а потом врезался в автобус, погибли восемь людей, 11 — пострадали, полицейские ранили подозреваемого в живот и задержали, он попал в больницу.

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США, стельба, Walmart, супермаркет, жертвы
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