В США неизвестный открыл огонь у супермаркета, три жертвы: фото подозреваемого

Преступление совершено в городе Торнтон.

Возможный злоумышленник Reuters

В американском городе Торнтон (штат Колорадо) неизвестныйвозле супермаркета Walmart, погибли три человека.

Об этом говорится на странице местной полиции в Twitter.

По ее данным, два человека скончались на месте происшествия, а одна раненая женщина умерла в больнице.

В настоящее время никто не задержан, правоохранители распространили фото возможного стрелка, его ищут.

Walmart shooting incident, person and vehicle of interest, remain anonymous, call Crime Stoppers 720-913-7867 pic.twitter.com/PFNbEALpbG — Thornton Police Dept (@ThorntonPolice) November 2, 2017

Ранее в Нью-Йорке на Манхэттене злоумышленник на пикапе выехал на велодорожку, сбил несколько человек у школы, а потом врезался в автобус, погибли восемь людей, 11 — пострадали, полицейские ранили подозреваемого в живот и задержали, он попал в больницу.

