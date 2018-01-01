В США школьник прославился после исполнения йодля в супермаркете: видео

Мальчик стал настолько известным, что с его пением начали делать музыкальные пародии.

Мейсон Рэмси спел в супермаркете Скриншот YouTube

В американском штате Иллинойс 10-летний школьник Мейсон Рэмси исполнил в супермаркете песню легендарного американского певца Хэнка Уильямса Lovesick Blues, которая была хитом в 60-х годах, придав ей пикантность элементами йодля.

Сначала ролик был опубликован в Twitter, где набрал 2 миллиона просмотров и 20 тысяч лайков. Затем видео начали распространять в YouTube многочисленные пользователи, в том числе и делая из него пародии.

Очевидно, мальчик готовился к исполнению в супермаркете, поскольку был одет соответственно стилю песни.

Напомним, йодль – это особая манера пения без слов, с характерным быстрым переключением голосовых регистров, то есть с чередованием грудных и фальцетных звуков.

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