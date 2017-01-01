СМИ открыли секрет прически президента Трампа

Информация о волосах президента попала к американских журналистам благодаря рассказам его дочери Иванки.

Дональд Трамп http://укроп.org

Достаточно необычная прическа нынешнего президента США Дональда Трампа - результат проведения процедуры по пересадке волос.

Такую информацию в своей книге "Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри" обнародовал журналист Майкл Вулф со ссылкой на дочь главы страны Иванку, сообщает издание The New York Post.

"Иванка часто рассказывала друзьям о технической стороне этого вопроса. После пересадки волос абсолютно лысая макушка окружена кудрявыми волосами спереди и по сторонам. Они направлены со всех сторон таким образом, чтобы сойтись в центре, затем зачесаны назад и зафиксированы гелем", - написал Вулф.

Также журналист утверждает, что Иванка рассказывает также забавную историю о причинах необычного цвета волос Трампа. Тут всему виной специальное средство Just for Men - чем дольше его держишь на волосах, тем темнее они окрашиваются.

Однако из-за того, что президент нетерпелив, у него постоянно получается оттенок волос, который парикмахеры называют "блонд с оранжевым отливом".

Напомним, ранее Трамп рассказал о том, чем именно моет голову.