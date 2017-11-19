В США умер серийный убийца Чарльз Мэнсон

Личность Чарльза Мэнсона стала синонимом насилия и безумия после организации им серии убийств в Лос-Анджелесе.

Подробности его смерти не сообщаются.

В американской тюрьме в 82-летнем возрасте умер глава коммуны "Семья" и серийный убийца Чарльз Мэнсон.

Сестра актрисы Шэрон Тейт — Дебра — заявила изданию TMZ, что осужденный скончался вечером 19 ноября. Подробности его смерти не сообщаются.

Ранее американские СМИ писали, что Мэнсона экстренно госпитализировали из тюрьмы в больницу. Ему планировали провести операцию, но врачи решили, что она слишком опасна для здоровья.

Мэнсон был осужден за девять убийств, совершенных членами коммуны "Семья".

Согласно заявлению Департамента исправительных учреждений Калифорнии,Мэнсон умер от естественных причин в больнице округа Керн.

Как отмечает AP, личность Чарльза Мэнсона стала синонимом невыразимого насилия и безумия после организации им серии убийств в Лос-Анджелесе.

"Мелкий преступник, который с детства то попадал в тюрьму, то выходил из тюрьмы, харизматичный гуру-подобный Мэнсон окружил себя в 1960-х годах беглецами и другими потерянными душами, а затем отправил своих учеников убить богатых и знаменитых жителей Лос-Анджелеса, пытаясь спровоцировать расовую войну, идею которой он якобы получил из песни The Beatles "Helter Skelter", — отмечают журналисты.

9 августа 1969 года члены коммуны Мэнсона "Семья" жестоко убили супругу легендарного режиссера Романа Полански актрису Шэрон Тейт, которая находилась на восьмом месяце беременности, а также наследницу кофейной империи Эбигейл Фольгер, знаменитого парикмахера Джея Себринга, польского режиссера Войтика Фриковского и смотрителя дома Стивена Пэрента. Полански в момент убийства находился не в США.

Кроме того, ночью 10 августа 1969 года были найдены убитыми богатый бакалейщик Лено ЛаБьянка и его жена Розмари.

На местах преступления кровью было написано "Healter Skelter" и "Pigs" ("Свиньи", также название песни The Beatles. — Ред.).

Несмотря на большое количество доказательств против него, Мэнсон в ходе судебного разбирательства в 1970 году утверждал, что он невиновен, а в совершении серии убийств в Лос-Анджелесе "виновато общество".

"Эти дети, которые приходят к вам с ножами, это ваши дети. Вы учили их, я не учил их. Я просто попытался помочь им восстать", — говорил он на суде.

После суда, который длился почти год, Мэнсон и трое его последователей — Сьюзан Аткинс, Патриция Кренвинкель и Лесли Ван Хоутэн — были признаны виновными в убийстве и приговорены к смертной казни. Другой обвиняемый Чарльз "Текс" Уотсон был осужден позже.

Наказание им было изменено на пожизненное заключение в 1972 году, после того как Верховный суд Калифорнии отменил смертную казнь в штате.

Аткинс умерла за решеткой в 2009 году. Кренвинкель, Ван Хаутен и Уотсон все еще находятся в заключении.

Другой последователь Мэнсона Линетт Фромме пыталась убить президента США Джеральда Форда в 1975 году, но ее пистолет заклинило. Она отсидела 34 года в тюрьме.

Чарльзу Мэнсону в течение его заключения регулярно отказывали в условно-досрочном освобождении. В 2027 году ему планировали предоставить возможность подать прошение о досрочном освобождении.

Ранее в США власти штата Миссури казнили серийного убийцу Джозефа Франклина, обвиняемого в смерти 22-х человек.