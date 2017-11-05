В Техасе мужчина открыл стрельбу в баптистской церкви, десятки погибших

Атака произошла в Первой баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс в графстве Уилсон.

В Техасе неизвестный открыл стрельбу Reuters

американском штате Техас произошла стрельба в баптистской церкви во время воскресной службы. Огонь открыл человек в форме, похожую на военную, в результате погибли 27 человек.

Об этом сообщили в управлении полиции штата, передает BBCNews.

Атака произошла в Первой баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс в графстве Уилсон.

Сотрудник полиции Альберт Гомес подтвердил число погибших. По его словам, неизвестный человек вошел в церковь и открыл огонь примерно в 11:30 по местному времени (19:30 по Киеву). После этого он был застрелен охраной церкви.

"Подробностей пока что нет, сообщают о 27 умерших и более 25 раненых", — сказал Гомес.

Представители отделения ФБР в Сан-Антонио заявили, что пока что ничего не известно о мотивах стрелявшего, но сейчас ситуация находится под контролем правоохранителей.

Техасский губернатор Грег Эбботт заявил, что более подробная информация будет опубликована Департаментом общественной безопасности штата Техас в ближайшее время.

Устроившим стрельбу в церкви города Сазерленд Спрингс в Техасе является белый мужчина из окрестностей Сан-Антонио, 26-летний Девин Келли. Об этом сообщает ABC News.

В полиции отмечают, что он, вероятно, никак не связан с организованными террористическими группировками. Сейчас следователи изучают его социальные сети. Дом молодого человека уже обыскали.

Как пишет Daily Mail, нападавший был женат, в 2009-2014 годах он служил в Военно-воздушных сил США, откуда был уволен по решению военного суда.

Сообщается, что последние несколько лет Келли был проповедником в баптистской церкви Кингсвилля. По данным правоохранителей, он в черной одежде и бронежилете зашел в церковь и начал стрелять по прихожанам.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в Техасе, в результате которой погибли 26 человек, актом зла. Об этом сообщает CNN.

"Этот ужасный акт зла произошел в том время, как жертвы и их семьи находились в священном месте. Нельзя описать словами боль и горе, которые мы все испытываем, и нам трудно представить страдания тех, кто потерял сегодня своих любимых", — сказал президент США, который находится в Японии с визитом.

Также Трамп пообещал поддержку властям штата со стороны федерального правительства. Он отметил, что продолжит внимательно следить за ситуацией. "Все американцы молятся, чтобы бог помог раненым и семьям погибших. Мы никогда не оставим их", — отметил президент.

Напомним, ранее в Нью-Йорке на Манхэттене злоумышленник на пикапе выехал на велодорожку, сбил несколько человек у школы, а потом врезался в автобус, погибли восемь людей, 11 — пострадали, полицейские ранили подозреваемого в живот и задержали, он попал в больницу.

Видео: CNN.