В Варшаве пассажирский самолет сел без переднего шасси, фото

Инцидент произошел в аэропорту им. Фредерика Шопена, на борту находились десятки людей.
Воздушное судно село без переднего шасси, на его борту находились 59 пассажиров и четыре члена экипажа, после инцидента аэропорт был закрыт, говорится на странице Global Aviation в Facebook.
"… аварийно приземлился пассажирский самолет Bombardier Dash Q400 авиакомпании LOT, выполнявший внутренний рейс из Кракова. Пилоты не смогли выпустить переднее шасси, но им удалось удержаться в пределах взлетно-посадочной полосы и избежать самых худших последствий", — пишет "Радио Свобода".
Ранее сообщалось, что в аэропорту российского города Нарьян-Мар (административный центр и единственный город Ненецкого автономного округа, находится за полярным кругом) разбился легкомоторный самолет Ан-2, погибли три человека.