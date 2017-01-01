В Варшаве пассажирский самолет сел без переднего шасси, фото

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1 / 4 На борту самолета, который совершил аварийную посадку, находились более 60 человек (Reuters)

Инцидент произошел в аэропорту им. Фредерика Шопена, на борту находились десятки людей.

На борту самолета, который совершил аварийную посадку, находились более 60 человек Reuters

В среду вечером, 10 января, в столице Польши Варшаве в международном аэропорту им. Фредерика Шопена пассажирский самолет авиакомпании LOT совершил аварийную посадку

Воздушное судно село без переднего шасси, на его борту находились 59 пассажиров и четыре члена экипажа, после инцидента аэропорт был закрыт, говорится на странице Global Aviation в Facebook.

"… аварийно приземлился пассажирский самолет Bombardier Dash Q400 авиакомпании LOT, выполнявший внутренний рейс из Кракова. Пилоты не смогли выпустить переднее шасси, но им удалось удержаться в пределах взлетно-посадочной полосы и избежать самых худших последствий", — пишет "Радио Свобода".

Ранее сообщалось, что в аэропорту российского города Нарьян-Мар (административный центр и единственный город Ненецкого автономного округа, находится за полярным кругом) разбился легкомоторный самолет Ан-2, погибли три человека.