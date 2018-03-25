Владелица сгоревшего ТЦ в Кемерово избиралась депутатом от "Единой России"

Ранее женщина работала в отделе кадров цементного завода.

Имя владельца сгоревшего ТЦ в Кемерово официально не названо Открытые источники

Владельцем ООО "Зимняя вишня" , в стенах которого, по предварительным данным, сгорело свыше 60 человек, является гражданка России Надежда Судденок.

Об этом пишет МК, ссылаясь на информацию всероссийской базы данных.

В издании отмечают, что ранее бизнесмен работала начальником отдела подготовки кадров Топкинского цементного завода. Впоследствии избиралась депутатом Топкинского райсовета от "Единой России".

Информация о том, кто является владельцем торгового центра-убийцы, распространилась и в соцсетях.

"Владелец ТЦ "Зимняя вишня"– Надежда Суденнок, ранее избиралась депутатом Топкинского района Кемеровской области от "Единой России", - пишет в Twitter один из пользователей.

В комментариях добавляют: "Это номинальный владелец, реальный — Денис Штенгелов".

Фото: скрин Twitter/Волчара с Уолл-стрит

Фото: скрин Twitter/Волчара с Уолл-стрит

По информации российского ресурса РБК, миллиардер Денис Штенгелов является основателем и владельцем "КДВ групп" - крупнейшего в России пищевого холдинга, который специализируется на выпуске снэков и кондитерских изделий.

Официальной информации о владельцах ТЦ "Зимняя вишня" обнародовано не было.

Напомним, 25 марта загорелся торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово. Огонь охватил весь четвертый этаж, люди не могли найти выход, некоторые прыгали из окон. Сообщается, что в ТЦ не работала пожарная сигнализация и система противопожарной безопасности. В здании находился зоопарк с 200 животными, которые, очевидно, также погибли в огне. Количество погибших и пострадавших уточняется.