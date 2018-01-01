"Внук Гитлера" попросил помощи у России

Филипп Лоре живет во французском городе Боэн-ан-Вермандуа в "привычном" страхе, работая сантехником.

Филипп Лоре называет себя внуком Гитлера. The Daily Mail

Журналисты НТВ сделали сюжет о французе Филиппе Лоре, который называет себя внуком Адольфа Гитлера.

Ранее о том, что у фюрера мог быть внебрачный сын, уже писали европейские СМИ. Российские же журналисты сделали героем своего сюжета предполагаемого внука диктатора.

По данным канала, Филипп Лоре живет во французском городе Боэн-ан-Вермандуа в "привычном" страхе, работая сантехником. При этом он согласился поговорить с журналистами из РФ.

По словам Лоре, его бабушка Шарлотта Лобжуа познакомилась с Гитлером во время Первой мировой войны в 1916 году. В то время она жила неподалеку от Лилля, а часть Гитлера там как раз квартировала. Женщина стала любовницей будущего фюрера, родив ему внебрачного сына.

В то же время Филипп Лоре чувствует "какие-то сомнения" в этой истории. Поэтому он решил пройти ДНК-тест, в связи с чем и попросил помощи у российских экспертов. Лоре сдал слюну в один из медицинских центров Москвы в надежде, что ее смогут сравнить с ДНК Гитлера, фрагмент черепа и челюсть которого хранятся в московском архиве ФСБ.

Напомним, депутат Львовского горсовета от партии "Свобода" Марьяна Батюк опубликовала утром в пятницу, 20 апреля, на собственной странице в соцсети Facebook поздравление с днем рождения нацистского диктатора Адольфа Гитлера, в котором назвала его "большим человеком".

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